Nordsaarland: Größerer Messerattacke in Losheim entpuppt sich als Angriff mit dünnem Ast

LOSHEIM AM SEE. Wie die Polizei Nordsaarland berichtet, gingen am heutigen Mittwoch , 01.03.2023, gegen 17.00 Uhr mehrere Anrufe bei der Polizeiinspektion Nordsaarland und der Führungs -und Lagezentrale ein, wonach es in Losheim zu einer größeren Auseinandersetzung auf dem Parkplatz der dortigen Kirche gekommen sein soll.

Vereinzelt war die Rede von der Verwendung eines Messers und/oder Stockes. Die Polizeibeamten der PI Nordsaarland waren zeitnah mit mehreren Kräften vor Ort und konnten die drei Beteiligten feststellen und identifizieren.

Es handelte sich dabei um einen 49-jährigen Deutschen, gemeldet in Frankreich und zwei Syrern (23 und 25 Jahre), beide wohnhaft in Losheim am See.

Die Verwendung eines Messers oder Schlagstockes konnte ausgeschlossen werden. Es kam lediglich zur Verwendung eines dünnen Astes (ca. 30cm lang) als Schlagwerkzeug.

Der 23-jährige Syrer erlitt eine leichte Kratzwunde am Oberarm und der 49-jährige Deutsche eine Schwellung unter dem Auge.

Man bezichtigte sich jeweils wechselseitig der Provokationen, sowie der Verwendung des o.g. Astes.

Zudem kam es zu wechselseitigen Beleidigungen. Es wurden entsprechende, wechselseitige Strafanzeigen gefertigt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Zeugen können sich unter Tel.: 06871/90010 an die Polizeiinspektion Nordsaarland wenden.