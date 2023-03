Luxemburg: Junge läuft auf die Straße und wird von Pkw erfasst – Schwerverletzt!

DÜDELINGEN. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr am heutigen Mittwochmittag, ein schwerer Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind in der “route de Bettembourg” in Düdelingen gemeldet.

In Höhe des Friedhofs war nach ersten Erkenntnissen ein Kind zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen, als zum gleichen Zeitpunkt ein Pkw in Richtung “route de Luxembourg” unterwegs war.

Voraussichtlich war es dem Fahrer nicht mehr möglich auszuweichen, wobei der Junge vom Fahrzeug erfasst wurde und schwerwiegende Verletzungen erlitt.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde das Unfallopfer ins Kinderkrankenhaus transportiert.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ein Unfallprotokoll wurde erstellt.