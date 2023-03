Waschmaschine fängt Feuer: Anwohner bei Wohnungsbrand in Daun evakuiert

DAUN. Wie die Polizei Daun mitteilt, wurden am gestrigen Dienstag, 28.02.2023, gegen 08.30 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei zu einer gemeldeten Brand in einem Mehrfamilienhaus in Daun gerufen.

Hier war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Durch die Feuerwehr wurden die Anwohner umgehend evakuiert und der Brandherd gesucht. Letztlich konnte festgestellt werden, dass eine Waschmaschine aufgrund eines altersbedingten technischen Defekts einen Schmorbrand und damit verbunden die Rauchentwicklung auslöste.

Erfreulicherweise kam es nur zu einem Sachschaden an der Waschmaschine selbst. Nach Lüftung des Anwesens konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Letztlich mussten zwei Bewohner evakuiert werden, ein weiterer Wohnungsinhaber war zum Zeitpunkt der Rauchentstehung nicht vor Ort.

Es entstand glücklicherweise somit auch nur geringer Sachschaden an der älteren Waschmaschine.