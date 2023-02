Luxemburg: Zwei PKWs krachen ineinander – fünf Personen ins Krankenhaus

WALDHOF. Gegen 16.30 Uhr gestern Nachmittag kam es an der Kreuzung rue du Grünewald – route d’Echternach (N11) in Waldhof zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs.

Ein Fahrer, der von Stafelter in Richtung Dommeldingen unterwegs war, wollte an der besagten Kreuzung nach Echternach abbiegen. Im selben Augenblick, als der Fahrer aus der Kreuzung fuhr, kam ein anderer PKW aus Richtung Echternach entgegen, dessen Fahrer es nicht mehr möglich war auszuweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Die insgesamt vier Insassen des letztgenannten Fahrzeuges und auch der andere Fahrer, alleiniger Insasse, kamen zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Seitens der Polizei wurde ein Unfallprotokoll erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)