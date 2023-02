++ Aktuell: Reifen-Schlitzer in Trier unterwegs – Zeugen und Hinweise gesucht! ++

Wie die Polizei Trier mitteilt, mussten am Wochenende mehrere Ermittlungsverfahren wegen aufgeschlitzter Reifen eingeleitet werden.

Ein örtlicher Schwerpunkt stellte hier, laut Polizeiangaben, der Bereich “Am Stadion” zwischen der Tennisanlage und dem Moselstadion dar, wo zunächst am Freitag, 24.02.2023 zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr an vier geparkten Pkw Reifen vermutlich durch Messerstechen beschädigt wurden.

Weitere plattgestochene Reifen fanden sich dann in der Thebäerstraße, der Paulinstraße, der Theodor-Heuss-Allee sowie in der Franz-Ludwig-Straße. Letztlich beklagten zwei weitere Fahrzeugbesitzer am Sonntagabend wiederum in der Straße Am Stadion gleiches Beschädigungsmuster an ihren geparkten Autos.

Bitte um Meldung der betroffenen Fahrzeuge

Um die Taten zeitlich einordnen zu können, bittet die Polizei darum, dass die Benutzer betroffener Fahrzeuge sich zeitnah mit der PI Trier in Verbindung setzen, um die nötigen Daten in den Kontext bringen zu können.

Darüber hinaus werden dringend Zeugenhinweise benötigt , die Beobachtungen im Zusammenhang mit den dargestellten Sachbeschädigungen über das gesamte Wochenende zum Inhalt haben. Die Wache der Polizeiinspektion Trier nimmt etwaige Hinweise rund um die Uhr unter 0651-9779/5210 entgegen.