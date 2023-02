Sogenannte “Aktivisten”: Demonstranten fordern Schließung der US-Airbase Ramstein

RAMSTEIN. Rund 2500 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen die US-Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein protestiert.

Nach einer Auftaktkundgebung in Ramstein (Landkreis Kaiserslautern) zogen sie am frühen Nachmittag in Richtung des Stützpunktes weiter, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte. Der Protest verlief zunächst friedlich.

Das Motto der Demonstration lautete «Airbase Ramstein schließen – Ami go home». Die Polizei sprach von «Aktivisten aus verschiedenen Bereichen».