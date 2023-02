Besoffen in Luxemburg: PKW knallt vor Polizeistreife in Leitplanke

STRASSEN/DOMMELDANGE. Am frühen Morgen des heutigen Freitags, 24.2.2023, wurde eine Polizeistreife in Strassen auf ein Fahrzeug aufmerksam, das auf die A6 auffahren wollte und offensichtlich beschädigt war. Daraufhin beschlossen die Polizeibeamten, das Fahrzeug zu stoppen.

Dieses war allerdings in der Zwischenzeit gegen eine Leitplanke geprallt und der Fahrer versuchte, mit seinem stark beschädigten Fahrzeug vom Unfallort zu flüchten. Dies gelang ihm aufgrund der schweren Beschädigungen allerdings nicht und somit konnte er kontrolliert werden. Der Alkoholtest war positiv, weshalb der Führerschein eingezogen wurde.

Zuvor kam es bereits kurz nach 17.00 Uhr am selben Tag in der route d’Echternach in Dommeldange aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrerin wurde leicht verletzt, bei der Gegenpartei verlief ein Alkoholtest positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)