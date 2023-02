Pferde auf der Autobahn halten Polizei auf Trab

MAINZ. Zwei Pferde haben sich am heutigen Mittwochmorgen auf die Autobahn bei Mainz-Bretzenheim verirrt. Die ausgebüxten Pferde hielten die Einsatzkräfte dort auf “Trab”.

Daaa steeeht ein Pferd auf…der Autobahn, nein zwei! Was wie der Anfang eines beliebten Liedes an Fastnacht klingt, war am heutigen (Ascher)Mittwochmorgen doch ein Schreck für den Berufsverkehr in und um Mainz.

Gegen kurz vor sieben Uhr werden der Mainzer Polizei über Notruf zwei Pferde auf der Fahrbahn der A63 in Höhe Mainz Bretzenheim durch mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet.

Zeitweise als “Geisterfahrer” entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, bewegten sich die Tiere in Richtung Innenstadt und Pariser Tor und hielten die Mainzer Polizei ordentlich auf Trab.

Letztendlich konnten die beiden Pferde Höhe Hechtsheimer Straße / Oechsnerstraße beim Grasen in einer Grünanlage von einer Polizeistreife angetroffen und festgehalten werden, bis sie von ihrem Besitzer abgeholt wurden. Weder Mensch noch Tier kamen bei diesem morgendlichen Ausritt zu Schaden.