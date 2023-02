Richtungsweisendes Spiel gegen die Eisadler: Eifel-Mosel Bären zu Gast in Frankfurt

FRANKFURT a.M./BITBURG. Für das Team um Trainer Michal Janega beginnen nun die entscheidenden Spiele im Saisonendspurt. Schaut man auf die Tabelle, können die Bären am kommenden Samstag einen großen Schritt in Richtung Final-Four machen.

Die Eisadler sind auch in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner. Genauso wie die Bären, steht die Eintracht bei zehn Punkten. Zu Beginn der Saison gelangen den Eisadlern drei Siege. Ab der 9:1-Niederlage in Kassel folgten jedoch weitere Niederlagen, wobei zwei dieser Niederlagen (jeweils 5:6 gegen Bad Nauheim) erst im Penaltyschießen zu Stande kamen. Beim Spiel gegen die Löwen Frankfurt gab es vor gut 3000 (!) Zuschauern ein knappes 5:7. Die Eisadler verfügen über eine homogene und kampfstarke Mannschaft. Topscorer im Team ist Alexander Zislin mit fünf Toren und 17 Vorlagen.

Wie unangenehm die Eisadler zu bespielen sind, mussten die Bären zum Saisonauftakt feststellen. Nach einem packenden Spiel mit Penaltyschiessen stand am Ende eine 6:7 Niederlage aus Sicht der Bären. Mit einem Sieg in Frankfurt wären die Bären auf einem sehr guten Weg in Richtung Finalturnier. Für den direkten Vergleich wären es Big Points. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit für eine passende Antwort auf die Niederlage in Kassel. Für die Bären geht es darum, in der Abwehr stabil zu stehen, Fehler zu vermeiden und wie so oft von der Strafbank fern zu bleiben.

Auf Unterstützung durch eigene Fans müssen die Bären nicht verzichten. Gemeinsam in einem organisierten (Fan-)Bus machen sich die Bären auf den Weg nach Frankfurt. Erstes Bully ist am Samstag, 25.2., um 20.15. (Quelle: Eifel-Mosel Bären)