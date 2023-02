Fastnachtsumzüge in Saarburg, Konz, Wincheringen, Tawern & Co. : Polizei zieht Bilanz

SAARBURG. Das Fastnachtswochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Saarburg verlief trotz starkem Besucheraufkommen überwiegend friedlich.

Lediglich im Verlaufe des Fastnachtsumzuges in Wincheringen kam am Samstag, 18.02.2023 gegen 16.10 Uhr an der Zugstrecke zu einer Körperverletzung zwischen zwei männlichen Personen. Ein Veranstaltungsteilnehmer bekam von einer unbekannten männlichen Person einen Faustschlag ins Gesicht und wurde dabei leicht verletzt. Kurz zuvor gegen 16:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter mit einer Bierflasche die Glasscheibe eines Fahrplankastens in der Straße Am Markt, dabei zog er sich offensichtlich Schnittverletzungen zu.

Am frühen Sonntagabend, 19.02.2023 kam es im Anschluss an den Fastnachtsumzug in Tawern gegen 17:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Nach einem anfänglichen Streit soll der 17-jährige Beschuldigte dem bisher unbekannten Geschädigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Ein Streckenposten der Freiwilligen Feuerwehr Tawern, welcher den Umzug absicherte, griff beherzt ein und konnte dadurch ein weiteres Einwirken auf den Geschädigten verhindern.

Der Beschuldigte flüchtete anschließend fußläufig in Richtung des angrenzenden Wohngebietes. Der Geschädigte hingegen wollte nicht auf das Eintreffen der Polizei warten, sondern zog es vor, die Festivitäten der Fastnachtsveranstaltung aufzusuchen.

Der Beschuldigte konnte schließlich mit Hilfe des Streckenpostens identifiziert und nach einem kurzen Fluchtversuch durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er an eine Sorgeberechtigte übergeben.

Personen, die Zeugen der Taten wurden oder Hinweise können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Saarburg unter 06581-91550 zu melden. Bei dem Geschädigten in Tawern soll es sich mutmaßlich um einen Jugendlichen oder Heranwachsenden namens “Jonny” handeln.