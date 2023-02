Klopfen, halten, passen – 38. “Sieben-Schräm” Rheinland-Meisterschaft in der Eifel

ULMEN. Endlich wieder, nach über zwei Jahren Zwangspause dürfen die Kartenspieler wieder loslegen. Klopfen, halten, passen, heißt es am Sonntag, dem 5. März 2023 wenn die 38. Rheinland-Meisterschaft im Sieben – Schräm dem wohl populärsten Kartenspiel der Eifel (auch bekannt als Tuppen, Ström, Siwwe- Ström oder Sibbe-Schröm) ausgetragen wird.

Dann kommen die Freunde des beliebten Kartenspiels wieder nach Ulmen/Eifel zu dieser traditionellen und beliebten Veranstaltung und spielen um Sieg und Ehre. Eine ganz besondere Atmosphäre verbreitet sich im Ulmener Bürgersaal wenn wie oft über 300 bestens aufgelegte Teilnehmer locker aber mit großem Eifer in Vierergruppen auf die Tische klopfen. Nach fünf Durchgängen und insgesamt 25 Spielen stehen dann die Siegerinnen und Sieger fest.

Die diesjährige Rheinland-Meisterschaft steht unter der Schirmherrschaft des Landtagsabgeordneten Benedikt Oster. In der Einzelwertung sind Preise und Pokale bis zum 40. Platz zu gewinnen. Der Rheinlandmeister erhält neben dem Siegerpokal eine Prämie von 500 Euro. Für den Vizemeister gibt es einen Pokal und 200 € zu gewinnen, der Dritte erhält einen Pokal und 100 Euro.

Zusätzlich werden in einer separaten Wertung Preise und Pokale an Damen und Mannschaften vergeben. Um in einer Mannschaft zu spielen, können sich vier beliebige Teilnehmer zu einem Team melden. Das Turnier ist offen, jede und jeder kann teilnehmen. Als Kostenbeitrag wird ein Startgeld von 14,00 € erhoben. Anmeldungen sind bis Turnierbeginn um 14 Uhr im Bürgersaal Ulmen möglich.

Alle 7-Schräm-Freunde, Jung und Alt, Anfänger und „Fortgeschrittene“ sind herzlich zu diesem traditionellen und größtem Kartenturnier des Rheinlandes eingeladen. Weitere Informationen bei Turnierleiter Erich Michels, Tel. 02676- 608 und www.sieben-schräm.de