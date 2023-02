Durch rückwärtige Glastür eingedrungen: Mehrere Einbrüche in Luxemburg

BONNEWEG. Am Dienstag wurde der Polizei gegen 17.30 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bonneweg gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich kurz zuvor durch eine Glastür an der Hinterseite des Hauses Eintritt in das Innere verschafft. Als sie allerdings bemerkten, dass jemand zu Hause war und Geräusche aus dem oberen Stockwerken hörten, ergriffen sie die Flucht.

Weitere Einbrüche in Einfamilienhäuser wurden am Dienstag in Kirchberg und in Bettemburg gemeldet.

Präventive Ratschläge zur Vorbeugung von Einbrüchen können auf der Internetseite der Police Grand-Ducale nachgelesen werden: https://police.public.lu/fr/prevention/cambriolages.html. (Quelle: Police Grand-Ducale)